Колишня "прокурор" окупованого Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська вибухнула черговою маячнею про Україну

За її словами, "Україна – це Росія".

"Україна – не така. Україна – це Росія. Україна – це окраїна Росії. І там живуть люди, такі ж як і ми", - впевнена Поклонська.

Крім того, вона впевнена, що знає, чого насправді хочуть українці.

"Вони хочуть жити під мирним небом. Вони хочуть, щоб діти ходили в школу і щоб їх спокійно зустрічати вдома, не переживаючи, що дитина не повернеться. Вони хочуть розмовляти рідною російською мовою. Вони хочуть зберігати наші традиції, вони хочуть вивчати нашу історію, вони хочуть 9 травня виходити на парад разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни". Повірте мені, вони цього хочуть", - заявила вона.

Водночас Поклонська вважає, що громадяни України, Росії і Білорусі - один народ.

"Ми – один народ, ми нічим не відрізняємося один від одного. Ми не можемо розвиватися і процвітати окремо один від одного", – наголосила Поклонська.



Варто відзначити, що раніше вона образила українських патріотів, заявивши, що нібито у них серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

Також Поклонська розкритикувала президента України Володимира Зеленського звинувативши його в "махрової русофобії", яку він демонструє на очах у всього світу. Її розлютило те, що Зеленський поклав відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР, який співпрацював з Гітлером протягом тривалого часу.

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