Скандальный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заразился опасным китайским вирусом

Об этом сам Песков сообщил российским СМИ во вторник, 12 мая. Как выяснилось, у него диагностировали так называемый «уханьский» вирус. По словам пресс-секретаря Путина, сейчас он находится в больнице.

«Да, заболел. Лечусь», - заявил Песков.

Сам пресс-секретарь заявил, что последний раз видел президента РФ лично больше месяца назад. Журналисты уже выяснили, что в последний раз он появлялся на публике 30 апреля на совещании у президента РФ. Именно в тот день о своем заражении тем же вирусом объявил и российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Известно, что вирус обнаружили не только у самого Пескова, но и у его жены – известной фигуристки Татьяны Навки. Она рассказала СМИ, что сейчас вместе с мужем находится под контролем врачей.

«Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», - рассказала Навка изданию Daily Storm.

Отметим, что Песков стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, у которого обнаружили вирус. Так, ранее положительные тесты выявили у премьера Михаила Мишустина, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева и главы Минкультуры Ольги Любимовой.

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