Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад на 9 мая несмотря на всемирную пандемию
Слова лидера Беларуси передает агентство "Белта".
Свое решение он аргументировал тем, что этот праздник эмоциональная и глубоко идеологическая вещь.
"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны, - ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил он.
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Кроме того, Лукашенко отметил, что принудительно на парад никого тянут не будут.
При этом он предупредил организаторов, что в случае проведения парада "никого тащить на это мероприятие не надо".
"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - сказал президент Беларуси.
Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин отменил подготовку к празднованию Дня Победы из-за угрозы "китайского" вируса.
По словам Путина, для того, чтобы провести парад 9 мая, подготовка к нему должна быть начата "прямо сейчас", что невозможно из-за продолжающегося роста зараженных коронавирусом в России.
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