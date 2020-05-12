Над лидером-страны-агрессора Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал трусливый поступок Владимира Путина во время "военного парада" на 9 мая.

Курьезную публикацию в своем личном микроблоге опубликовал пользователь под псевдонимом "Мид Роисси".

На опубликованном снимке можно увидеть Владимира Путина, который, видимо, испугался эпидемии китайского вируса и распорядился, чтобы к нему в диаметре нескольких метров никто не подходил.

"Путин и социальное дистанцирование", - подписал блогер курьезный снимок, опубликованный в Twitter.

"Какой бесстрашный дедушка! А ведь мог и пару кварталов выселить!", "Спасибо деду за победу. Ура", "Одиночество", "Наверняка ещё намыли химией покрытие, распылили антивирус, у всех присутствующих взяли анализы и запретили им дышать, а самому Гаранту вставили в ноздри высокоэффективные фильтры 3 класса. P.S. И на всякий случай, отправили двойника, которого не жалко...", "Это ему прямо в бункере такое отгрохали?", " Живёт грешно и помрёт смешно", "Позорище какое", "Хватит , он даже без экранов из бронестекол, походу Банкетный. Он самый отчаянный, он и в Кемерово ездил", - шутят пользователи в комментариях.

Напомним, Путин стал героем едких комментариев во время так называемого "военного парада", который устроили для него на Соборной площади Кремля.

На одном из видео видно, как военные маршируют перед Путиным, стоящем в одиночестве на площади Кремля.

"Марш для одного зрителя", "Потешный полк потешного диктатора", "Грустный главнокомандующий", "Отдельный парад. Играет в солдатики. Не скорбь, не праздник. Тоска", - написали пользователи сети.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

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