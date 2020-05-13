Отставка Андрея Богдана с поста руководителя ОП серьезно ухудшила дисциплину во фракции «Слуг народа». Об этом на YouTube-канале «Бегущий банкир» заявил народный депутат от «Батькивщины» Андрей Николаенко, отвечая на вопрос ведущего программы – Андрея Онистрата о том, как смена руководителя ОП выглядит с позиций депутата от оппозиционной фракции.

«Подраспустились «зеленые» депутаты. Во-первых, при Андрее Богдане депутаты были еще свежеизбранными, и все-таки побаивались Офиса Президента, ориентировались на него. Во-вторых, у Богдана было на порядок больше опыта и понимания ситуации в госуправлении, чем у Ермака. Плюс к этому, депутатов дисциплинировал «бультерьерский» стиль управления Богдана, когда он в доступной матерной форме мог объяснить депутатам, что от них нужно. Но Богдан, полагая, что в вопросах госвласти он на голову сильнее всех остальных из окружения первого лица, видимо считал, что он всегда все разрулит. А Президент слышит тех, кто рядом. И если ты отпадаешь «от уха», появятся другие, которые могут рассказать что-нибудь другое», - отметил Николаенко.

Более подробно об этом, а также о том, почему правительство – это временный набор случайных людей, чем опасен Игорь Уманский для таможни, зачем «Голосу» не надо было звучать в политике, и что ждет Президента Зеленского в конце каденции – смотрите на YouTube-канале «Бегущий банкир».