Народный депутат от «Слуги народа» Юлия Диденко пришла в Верховную Раду с роскошным аксессуаром

Как сообщает Politeka.net, на это обратила внимание журналистка Анна Стешенко на снимках парламентского фотографа Яна Доброносова. Фотографии были сделаны 13 мая, когда депутат от «Слуги народа» шла по улице на внеочередное заседание Верховной Рады.

В руках у депутата оказалась сумочка из новой коллекции известного бренда YSL. Как выяснилось, такая «красота» обойдется желающим в 1650 евро, а в Украине ее можно приобрести за 48069 грн. Стешенко уточняет, что средняя зарплата нардепа составляет 40 тысяч грн.

«На ножках — красные ботинки Casadei с узнаваемым аксессуаром на носке. Черевички из старой коллекции, изначально стоили 25200 грн. Сейчас на скидке такие в синем цвете — всего то за 12600 грн. Сущие копейки для «слуг», очевидно», - добавила журналистка.

В свою очередь, украинцы также оценили стиль депутата.

«У нее в е-декларации 230 тысяч долларов, у мужа – 250 тысяч евро. Для них этом мелочи», «Обёртка есть - содержания нет», «Оно в ту Раду и пошло, чтобы шмотки выгуливать ценой в 100 пенсий рядового пенсионера», «А маска почему не от Шанель или хотя бы Лагерфельд... Скромность?)», «Нищеброды», «Откуда у наших женщин такая любовь к безвкусице? В раду как по Бродвею ох нет, на набережную Ялты всё лучшее сразу», - пишут люди.

Напомним, соратницу Тимошенко застукали в Раде с неприличным аксессуаром, фото.

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