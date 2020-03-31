30 марта на внеочередном заседании ВР народная избранница от "Слуги народа" Людмила Марченко обескуражила своим внешним видом
Как передает Politeka.net, политик засветилась в необычной маске, изготовленной из черного гипюра. Марченко активно хвасталась карантинным луком у себя на страничке в соцсети Фейсбук.
Украинцы не оценили задумку дизайнера, схватившись за животы. Дело в том, что издалека маска нардепа похожа на деталь нижнего белья. Пользователи жестко разнесли Марченко:
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"Боже!які ж вони обмежені ....без коментарів....."
"Народ не переймайтесь. Це піар. Всі побачили і узнали, що є такий депутат."
"Ну що ви накинулися на людину. Вона,певно, всі вихідні сиділа і шила маску із трусів. А шо, в аптеці ж дорого? Депутати свої зп готові віддати на боротьбу з пандемією. Не дай Бог ще й без трусів залишуться, тоді взагалі без масок ходити будуть. І все, капець"
"Таки дійсно- на морді чашка від ліфчика(( От дурне."
"Труселя на голову натянула и довольная ))))"
"Чашечку з ліфчика відпорола?"
"Нічого стильного в цій масці не бачу. Здалеку виглядає як білизна("
"Як розума немає потрібно ж хоть чимось виділятися"
После шквала критики нардеп прокомментировала ситуацию, рассказав, что маску сшила известный украинский дизайнер из Тернополя, и что она имеет три слоя и фильтр.
"Маска многократная и легкая в уходе. Маски могут быть не только безопасными, но и красивыми. Все желающие также могут приобрести себе такую красоту - выбор колоссальный", - поделилась Марченко в Фейсбук.
Напомним, коронавирус косит «слуг народа»: у Зеленского рассказали детали, «он находился в…»
Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.