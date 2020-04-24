Депутат Верховной Рады оскандалилась в сети, придя на работу с неприлично дорогим аксессуаром

Как сообщает Politeka, фотографии опубликовала журналистка Анна Стешенко в Facebook.

«Пока вы на карантине и в стране кризис. Депутаты не изменяют своим привычкам носить в Раду дорогие бренды. Знакомьтесь, юрист и нардеп «Слуги народа» Ольга Савченко с сумочкой Versace из последней коллекции. Такую на скидке уже можно купить в Киеве чуть меньше 30 тыс.грн. Алена Шкрум из «Батькивщины» с Gucci из старой коллекции, но по цене на sale чуть больше 56 тыс.грн. Правда, с этой сумкой она ходит в парламент уже как минимум год. Могут себе позволить. «Народные», ведь наши», - говорится в сообщении.

Уточним, что украинцы были не на шутку разгневаны выходкой парламентария, о чем свидетельствуют комментарии под фотографией.

«побагатому», «Шкрум редкая б», «А людишки все плачут, что с голоду скоро пухнуть будут, а слуги жируют», «Противно от этого, страну поднимите, потом наряжайтесь убогие...», «Шкрум это бренд», «женщина при мандате - всегда женщина», - пишут они.

Напомним, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений: «Очаровывает».

Как сообщала Politeka, в Украине неоднозначно восприняли возвращение Саакашвили: "Выдать его Грузии".

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