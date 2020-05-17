Американские ученые сделали первые удачные шаги в сторону победы над вирусом из Китая

Как сообщает Politeka, об этом рассказал журналист Андрей Пальчевский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

«Поем, потому что американская компания Sorrento Therapeutics сделала первые удачные антитела против вируса из Китая. 100% вируса было поражено небольшими дозами препарата. Сейчас первая фаза. Хочу поднять вам настроение – где-то что-то происходит», - отметил он.

При этом в Украине, утверждает Пальчевский, ситуация диаметрально противоположная.

«А у нас все как обычно происходит в «укр варианте». А именно – ночью работают дискотеки без социальной дистанции, масок. Зато с девчонками, выпивкой и так далее. Такой себе укро-карантин. А потом мы удивляемся, или удивимся, что же у нас происходит, а людей не пускают в метро. Ну не дурдом?» - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, журналист Андрей Пальчевский предложил решение, для безопасного выхода из карантина.

"Нищета или вирус? Мне кажется, что наша власть готовит нам из этих двух зол оба. И нищету и вирус. Для того, чтобы не было вируса нужно как можно больше тестировать людей", - считает журналист.

Он напомнил, что на прошлой неделе помощник Владимира Зеленского, Кирил Тимошенко сообщил о миллионе тестов, а теперь выяснилось, что это те же нерабочие китайские тесты.

Напомним, Пальчевский жестко разнес власть за скандал с масками из "Мрии": "Опять неудача, сколько можно влетать!"

Как сообщала Politeka, Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".

Также Politeka писала, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать"