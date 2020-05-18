Коренной народ Крыма переживает почти те же эмоции, что в далеком 1944-м

18 мая исполняется 76 лет с начала одного из самых трагических периодов жизни крымских татар – принудительной депортации крымскотатарского народа советской властью

События, которые происходят на оккупированном Россией полуострове сейчас, мало чем отличаются от того, что было в 1944 году. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев.

По его словам, после того, как РФ украла Крым у Украины, она снова начала преследовать коренной народ полуострова.

«Можно сказать, что это рецидив в несколько искаженной форме того, что произошло в 1944 году. Примерно та же политика, как в 44-м: хотя не сажают в скотские вагоны и не отправляют с полуострова, но создают условия, чтобы крымские татары покидали Крым», – пояснил Джемилев.

Полуостров массово населяют гражданами РФ. За пять лет оккупации сюда переехали 140 тысяч россиян. Но это – данные из отчета генсека ООН. На самом деле, подчеркивает народный депутат, цифра в несколько раз больше.

Несмотря на то, что Путин подписал закон о так называемой реабилитации народов Крыма, все происходит с точностью до наоборот, и полуостров русифицируется.

«Самое трагичное то, что народ после геноцида 44-го года наконец вернулся на родину, начал восстанавливать свою национальную жизнь, но сейчас снова вынужден покидать родную землю. Народ, который столько лет боролся против тоталитарного режима, за демократию, теперь снова оказался под режимом, который даже хуже советского», – подчеркнул Джемилев.

За годы оккупации оттуда уехали около 30 тысяч крымских татар, что составляет почти 10% всего народа.

Те же, кто решил остаться в Крыму несмотря ни на что, лишились права высказывать свое недовольство, им запретили массовые собрания, они подвергаются тотальному контролю за поведением. Их активность в сети мониторят, телефоны отслеживают, роются в электронной почте. Даже в мечетях везде прослушка.

Лайк под неугодной власти публикацией может стать поводом для уголовной ответственности.

Джемилев подчеркнул, что ни один случай задержания крымских татар не обходится без избиения и издевательств.

Депутат уверен в том, что пока в России царит режим Путина, вряд ли Крым вернется в Украину:

«Я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина, и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством и соблюдать международное право. А это значит освобождение всех занятых оккупантами территорий – Крыма и Донбасса».

Ранее Джемилев рассказал, что на встрече с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом будет озвучен план по деоккупации Крыма. Правда, на сегодняшний день у Анкары сложились натянутые отношения с Западом, поэтому и появились вынужденные контракты с Российской Федерацией. Поэтому остается большая возможность, что Турция не захочет слишком сильно осложнять отношения с Российской Федерацией.

Напомним, Бледанс рассказала, как относится к аннексии Крыма.

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