Российская актриса Эвелина Бледанс рассказала, как относится к "присоединению" Крыма к РФ
Как передает Politeka.net, об этом в интервью Youtube-каналу в 2015 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, актриса заявила, что относится к "возврату" Крыма Российской Федерации очень спокойно.
"Несмотря на то, что в какой-то момент Крым был присоединен к Украине, и мы изучали украинский язык в школе, все говорили всегда по-русски, все вывески на улицах всегда были на русском языке — Крым никогда не был украинским! Поэтому для меня этот переход назад в состав России — очень спокойный", - отметила актриса.
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По словам Алексея Гуськова, он провел в Киеве свои детские и юношеские годы. Но в апреле 2018 года был внесен в список лиц, которым запрещено въезд в Украину. Это помешало ему помочь матери.
"Не могу поехать. Я даже письма им писал, потому что мама очень хотела поехать на могилу отца. Уроды, уроды! "Мы дадим сопровождение". Какое сопровождение 83-летнему человеку, 83 года? Там, конечно, есть друзья, которые все сделали. Это дебилизм. Но там все пройдет", - в гневе заявил звезда российского кино.
Напомним, скандальный Охлобыстин внезапно породнился с украинцами.
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