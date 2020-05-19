Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко поделился подробностями о рождении своего ребенка

Об этом он рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

Политик расскрыл тайну рождения ребенка. Так, он отметил, что хотя сообщил о рождении наследника 17 мая, но это радостное событие произошло днем ранее – 16 мая.

Ляшко отметил, что его супруга Росита вообще не хотела сообщать об этом.

«Она у меня очень-очень такая скромная. Хотя я ей говорю: «Росик, в Америке должность «первая леди» - это вообще работа, за это зарплату платят. И мы публичные люди, ты не можешь избежать этого. Все равно об этом сообщат, об этом скажут. Ну, это же супер», - рассказал экс-нардеп.





Также он добавил, что супруга обиделась на него, когда он опубликовал ее фото во время беременности.

Стоит отметить, что Олег Ляшко рассказал о беременности своей 49-летней супруги совсем недавно. Он опубликовал фотографию Роситы в интересном положении 10 мая, за неделю до родов.

На снимке женщина позирует рядом с тремя собаками, а по животу видно, что пополнение в семье известного политика произойдет совсем скоро. Видимо, публикация именно этого фото без ее ведома и не понравилась Росите.

Политик отметил, что роды прошли хорошо, ребенок здоров.

"Весь в Ляшко. Новый Ляшко. Ляшковому роду нет перевода", - радостно заявил экс-нардеп.

Напомним, жена скандального Ляшко засветилась в объятиях с другим: «Грустно выглядите».

Как сообщала Politeka, Ляшко напомнил о себе и о своей жене Росите и дико осрамился, показательные кадры.

Также Politeka писала, что объятья Ляшко с новым другом возле елки попали в кадр.