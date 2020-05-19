"Для чего этот маскарад?"

В сети высмеяли нардепа Елизавету Богуцкую за странный выбор маски для похода в Верховную Раду

Депутат от фракции «Слуга народа» привлекла к себе внимание снимком в необычной маске в стенах Верховной Рады. Богуцкая сама опубликовала свое селфи в Фейсбук, передает Politeka.net.

«Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски», - написала депутат.

На фото она позирует в вязанной «маске» розового цвета с многочисленными большими отверстиями. Очевидно, что такое приспособление не может защитить ни от какого вируса.

Украинцы бурно отреагировали на провокационное фото в соцсетях.

«Авоська да, защищает», «Для чего этот маскарад? Людям плохо от ношения масок!», «Вот так и происходит естественный отбор», «Господи и эти люди пишут законы по которым нам жить!», «Что Чернобыль наделал, боже боже», «До чего ж она пришибленная. Так авоську еще никто не носил», «Та то не маска, а намордник. Главное его предназначение, чтоб не кусалась!», «Показалось Машка Захарова», «Будто трусы на морду напялила», «Мне кажется ‒ у нас появился готовый кандидат в новые министры здравоохранения», - пишут люди.

Отметим, что позже сама Богуцкая объяснила свой поступок.

«Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина», - написала она.

Напомним, слуга народа дала неприличный совет украинцам в разгар коронавируса.

Как сообщала Politeka, "слуга" Богуцкая вмешалась в скандал с эвакуированными украинцами.

Также Politeka писала, что "слуга" Богуцкая унизила известного украинца и сильно поплатилась.