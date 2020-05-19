В сети высмеяли нардепа Елизавету Богуцкую за странный выбор маски для похода в Верховную Раду
Депутат от фракции «Слуга народа» привлекла к себе внимание снимком в необычной маске в стенах Верховной Рады. Богуцкая сама опубликовала свое селфи в Фейсбук, передает Politeka.net.
«Сегодня утром при входе в Парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски», - написала депутат.
На фото она позирует в вязанной «маске» розового цвета с многочисленными большими отверстиями. Очевидно, что такое приспособление не может защитить ни от какого вируса.
Расчет пенсий по-новому: в Пенсионном фонде срочно сообщили о важном нюансе
Асмус оттопырила пятую точку и разоткровенничалась, Харламов смирился: "Ненавижу, когда..."
Кончита Вурст удивила образом на Евровидении-2020, певицу просто не узнать: "Конфетка на ножках"
Мейхер без лифчика показала, за что ее взяли в "ВИА Гру": "А у вас талант, милочка"
Украинцы бурно отреагировали на провокационное фото в соцсетях.
«Авоська да, защищает», «Для чего этот маскарад? Людям плохо от ношения масок!», «Вот так и происходит естественный отбор», «Господи и эти люди пишут законы по которым нам жить!», «Что Чернобыль наделал, боже боже», «До чего ж она пришибленная. Так авоську еще никто не носил», «Та то не маска, а намордник. Главное его предназначение, чтоб не кусалась!», «Показалось Машка Захарова», «Будто трусы на морду напялила», «Мне кажется ‒ у нас появился готовый кандидат в новые министры здравоохранения», - пишут люди.
Отметим, что позже сама Богуцкая объяснила свой поступок.
«Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина», - написала она.
Напомним, слуга народа дала неприличный совет украинцам в разгар коронавируса.
Как сообщала Politeka, "слуга" Богуцкая вмешалась в скандал с эвакуированными украинцами.
Также Politeka писала, что "слуга" Богуцкая унизила известного украинца и сильно поплатилась.