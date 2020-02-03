Слуга народа Елизавета Богуцкая извинилась за скандальные слова в адрес социолога Евгения Головахи

Нардеп от партии «Слуга народа» разозлила украинцев резким комментарием в адрес социолога после того, как тот подискутировал с министром Дмитрием Дубилетом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» от 31 января. Тогда у себя в Фейсбук Богуцкая назвала Головаху «каким-то дедушкой из позапрошлого столетия».

Судя по всему, волна возмущения украинцев заставила нардепа изменить свою позицию, так как уже 3 февраля она опубликовала пост с извинениями.

«Несколько дней назад я написала пост про Дмитрия Дубилета в программе Шустера. Его оппонента назвала "каким-то Евгением Ивановичем с позапрошлого века". Оказалось, что это очень известный социолог Головаха. И выходит, что я обидела человека, назвав его "каким-то, с далекого прошлого" и "совком". Приношу свои извинения Евгению Ивановичу Головахе», - написала депутат.

При этом она с явным сожалением добавила, что из-за своего положения в Раде больше не может позволить себе «писать остро, с перчиком и изюминкой».

Однако, даже в своих извинениях она умудрилась допустить критическую ошибку. Так, в сети обратили внимание на то, что пост Богуцкой был отредактирован. Дело в том, что изначально она перепутала фамилию социолога и несколько раз назвала его в тексте Головком.

Скандал с Богуцкой прокомментировал политолог Алексей Голобуцкий.

«Богуцкая якобы извинилась перед социологом Евгением Головахой за то, что назвала того "каким-то Евгением Ивановичем позапрошлого столетия" - при том, что сам пост с оскорблением до сих пор спокойно висит у нее на странице. И извинение больше похоже на возмущение, что она теперь почти не имеет возможности плеваться в кого угодно ядом - заставляют извиняться», - написал он.

Отметим, что в комментариях к изначальному посту о Головахе Богуцкой рассказали, что «какой-то Евгений Иванович» является известным ученым-социологом, профессором Института социологии НАНУ Евгением Головахой.

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