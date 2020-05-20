Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года работы ответил на угрозы главаря луганских террористов Леонида Пасечника

Как известно, боевик нагло обвинил бойцов ВСУ в нарушении договоренностей и обстреле ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", ремонтной бригады, которая работала на ней, и патруля ОБСЕ, передает Politeka.net. Пасечник пригрозил, что если обстрелы повторятся, вся «народная милиция ЛНР» будет приведена в «боевую готовность.

Во время общения с журналистами глава государства ответил, что в связи с заявлением Пасечника и Пушилина о приведении войск в боеготовность будет собрано экстренное заседание минской группы.

«Сегодня была заява этого господина… Пасечника, что мы стреляли, и ОБСЕ это видело. Я вам скажу: два месяца, вернее полтора месяца десятки машин ОБСЕ, которые едут на оккупированную территорию, не пропускают. Ни одной машины не пропускают», – подчеркнул Зеленский.

Он опроверг слова боевика о том, что ЗСУ стреляют по гражданским, заявив, что единственные, что делают украинские воины, – отвечают боевикам:

«Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала (на обстрелы - Ред.). Если по нам стреляют - мы будем отвечать».

Глава государства уверен, что единственное влияние на «ЛНР» имеет Российская Федерация, а также озвучил причину провокаций.

«Я уверен, что то, что они сегодня делают, те провокации, они направлены информационно против Украины только потому, что они не знают, что им делать, из-за того гуманитарного кризиса, который там происходит. И сегодня они нас обвиняют в гуманитарном кризисе», – заявил президент.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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