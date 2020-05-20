Президент Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, назвав его "бандитом"

Как передает Politeka.net, свое мнение президент озвучил во время пресс-конференции в первую годовщину своей инаугурации.

"Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали - это народ, это право народа Украины. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он себя вел неправильно", - уверен президент.



Говоря о самовольном ослаблении карантина в Черкассах Зеленский отметил:

"Я понимаю, всем сложно, всем мэрам сложно. Но, простите, это популизм".

Стоит отметить, что реакция мэра Черкасс не заставила себя долго ждать. Еще до завершения пресс-конференции президента он успел записать ответный ролик.

По словам Анатолия Бондаренко, все дела, о которых упомянул Зеленский, были открыты из-за его политической деятельности.

"Президент говорит, что городской глава не достаточно борется с эпидемией коронавируса. Господин президент, я во время эпидемии находился здесь, с жителями Черкасс... Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе за то, что вы стали президентом", - заявил он.

Более того, Бондаренко считает, что Владимиру Зеленскому "на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело".

Gepostet von Анатолій Бондаренко am Mittwoch, 20. Mai 2020

Стоить отметить, что суд принял окончательное решение о досрочной отмене карантина в Черкассах.

По решению Черкасского окружного административного суда, ограничительные меры в городе должны продолжить действовать, как и на всей остальной территории Украины. Таким образом, суд поддержал Черкасскую ОГА в противостоянии с горисполкомом, который ранее решил досрочно ослабить карантин.

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