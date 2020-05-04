Украинская власть всего за год умудрилась настолько дискредитировать себя, что ее открыто начали ни во что не ставить в регионах

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал известный украинский журналист Станислав Речинский, передает Politeka.net.

«Среди мэров, похоже, начался конкурс. Кто эффектнее пошлет на х*р Зеленского. Кернес, Филатов, теперь вот Черкассы, Чернигов, Мукачево. И дело то не в карантине. А в том, что центральная власть за год полностью утратила авторитет. А значит и большую часть власти»,– пишет он.

Причиной такого положения дел стали постоянные зашквары окружения главы государства Владимира Зеленского.

««Команда президента» – это реальная кунсткамера мелких мошенников и недоумков. Все эти тищенко, которым можно, когда другим нельзя. Ермаки, торгующие должностями. Мутные бакановы и гереги. Да и сами выступления Зеленского на ТВ – чистый минус. Мнимое обаяние, ужимки уже не способны скрыть импотентность», – подчеркнул журналист.

О том, что отсутствие реакции главы государства на проделки своих подчиненных приведет к необратимым последствиям, писал и киевский бизнесмен Алексей Давыденко. По его словам, демарш мэров – это ерунда по сравнению с тем, что скоро начнется в Украине.

«С понедельника тебе перестанет подчиняться вся страна - люди больше не будут тебя слушать и слышать - ты их обманул. Они, вопреки карантину, пойдут на работу, на площадки, в парки и рестораны», – подчеркнул он.

Напомним, массовый демарш против Зеленского набирает обороты, карантин отменяют раньше.

Как сообщала Politeka, Зеленский выбрал худший путь для выхода из карантина.

Также Politeka писала, что голодный бунт перекинулся на новый регион, украинцы выходят на улицы.