Мимика президента Владимира Зеленского во время официальных выступлений говорит о нем больше, чем слова

Об этом пишет портал 24.

В частности, жесты и мимика Владимира Зеленского были проанализированы специалистами.

Как утверждает физиогномист Леонида Золина, на данный момент Владимир Зеленский находится в стрессовой ситуации.

Эксперт не сомневается, что глава государства должен действовать, но существуют определенные сложности. Зеленскому якобы досталась власть, но глава государства четко понимает, что ни он, ни его Кабмин не могут справиться со всеми проблемами внутри страны.

"А общество не отступает – ведь Зеленский столько наобещал: побороть бедность, коррупцию и наконец добиться успехов в переговорах с агрессором. Но этого за год достичь не удалось. Он это понимает и это его беспокоит. Президент говорит о проблемах от третьего лица", - раскрыл все нюансы Золин в комментарии журналистам.

Физиогномист обратил внимание на оговорку Владимира Зеленского по Фрейду во время пресс-конференции, когда он сказал, что украинцев, получающих 5-6 тысяч гривен в месяц, якобы нельзя назвать бедными.

"У нас это тоже (как и в Европе) маленькая заработная плата (5-6 тысяч грн), но у нас это не является бедностью, которую мы кстати увеличиваем, это задача премьер-министра", - заявил президент вчера перед журналистами.

По словам Золина, Зеленский испытывает дискомфорт из-за того, что не смог выполнить одно из своих главных обещаний, поэтому и наговорил лишнего на пресс-конференции, которую смотрели сотни тысяч украинцев.

"Конечно, президент не хотел сказать, что задача правительства является увеличение бедности, но он и понимает, что за год ему не удалось выполнить собственное обещание – завершить эпоху бедности. Зеленский испытывает дискомфорт из-за этого. А когда речь заходит о войне, Путине и возвращении оккупированных территорий, здесь Зеленский чувствует себя очень неуверенно – сжимает себя руками, это очень хорошо видно. Когда президент говорит на острые темы, то подсознательно начинает искать опору – сильно наклоняется вправо или влево", - проанализировал он поведение главы государства.

Добавим, что во время пресс-конференции Зеленский решил сравнить себя с Петром Порошенко. Глава государства признал, что у него нет ничего общего с предшественником.

"Я честный, порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", - уверенно заявил он во время конференции.

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