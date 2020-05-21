Президент Украины Владимир Зеленский высказался о бедности в Украине

Во время пресс-конференции по итогам года работы в должности главы государства он заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен хоть и очень маленькая, но это не является бедностью.

Такое мнение президента украинцы приняли в штыки, назвав свои аргументы, почему он ошибается.

"Это конец эпохи бедности, так президент решил вопрос борьбы с бедностью, сказал, что 5-6 тысяч это не бедность, значит ее нет. А может он имел в виду долларов, а мы бестолковые и не поняли?", "Это существование. Да он не знает сколько мы платим коммуналку в зимнее время, я думаю наш президент отстал от жизни, но скоро все поправится".

"Попробуйте сами прожить за такие деньги хотя бы 2-3 месяца и будете знать как выживает простой народ", "Для народа 5,6 тисяч это не бедность, а для прислуг народа 47 тысяч это мало. Какие двойные стандарты", "Президент, в магазине давно были?", "Для того чтобы так говорить, нужно нашему президенту спуститься на землю к простому народу и попробовать всего 2 недели прожить на эту зарплату", - писали пользователи сети.

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