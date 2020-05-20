За год президентства Владимир Зеленский начал демонстрировать настораживающую динамику

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет известный политолог Александр Кочетков.

Анализируя пресс-конференцию украинского президента, он отметил главный негатив, который увидел. По его словам Зеленский из человека, который собирался побороть коррупцию и олигархат, превращается в политика по-украински, пытаясь адаптироваться к системе.

Под этими изменениями подразумевается то, что глава государства верит в грандиозные успехи своего руководства, обижается, что его титанические усилия недооценивают, считает своих критиков личными врагами, как, например, в критике себя и своего окружения видит заговоры и спецоперации врагов, как это ВАЗ прозрачно намекнул в отношении «пленок Ермака».

«Владимир Зеленский перестал был солнечным и неформальным. Мы его теряем, мы уже его потеряли! Он еще не превратился, но превращается в скользкого функционера», – подчеркивает автор. Бывший комик учится уходить от неудобных вопросов и изворачиваться. Например, по его словам, «Андрей Ермак, Сергей Шефир, Иван Баканов и прочие подобные — это друзья по «Кварталу», которым он доверяет, а это, мол, совсем другое дело».

Кочетков отмечает и тот момент, что слова Зеленского про инвестиционный бум навевают тоску, ведь в стране до сих пор не принят закон «О рынке капитала», без которого ни один инвестор сюда не зайдет.

Ну и вишенка на торте – персональные выпады в сторону оппонентов, что недопустимо для президента. Например, президент раскритиковал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

«Вообще, тема местного самоуправления и местных выборов занимает непропорционально много критического внимания президента. Он явно чувствует здесь подвох и несоответствие серьезно заявленному им тезису, что сегодня он победил бы на президентских выборов с результатом 75%. Он готов поддерживать на выборах против мятежных мэров не только «Слуг», а кого угодно, хоть функционеров Виктора Януковича (они же тоже люди!), кто согласится идти под патронатом президента», – пишет политолог.

Поэтому, уверен эксперт, сегодня мэрам необходимо организовываться в сильную партию и отстаивать свои позиции на общенациональном уровне. Более того, такая политсила – в интересах самого президента:

«Она, в том числе, не даст ему скатиться в попытки унылого тоталитаризма, что перечеркнет не только уже обозначенные намерения про второй срок, но и первый подставит под угрозу», – подчеркнул автор.

Напомним, Зеленский сравнил себя с Порошенко и отказался выносить обещанный приговор.

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