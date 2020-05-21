В России пытаются «забыть» о братстве русского и украинского народа и о существовании Киевской Руси

Такое мнение лидер Беларуси Алексанр Лукашенко озвучил в эфире «Эхо Москвы»

«Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам (России - ред.) особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было", - отметил он.

По его словам, все попытки РФ переписать историю - тщетны.

"Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть. Не надо это забывать, это обижает украинцев", – сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что "мы близкие и братья".

«Много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как [президент РФ Владимир] Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать», – отметил президент.

Стоить отметить, что ранее в одном из интервью он упрекнул украинцев за сдачу Крыма.

По словам Александра Лукашенко, украинцы сами не смогли объяснить, что именно они сделали для защиты Крыма от российских оккупантов. Якобы, жители Украины должны были отстаивать полуостров ценой собственной жизни.

"Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот ответ на вопрос", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси публично приглашал глав других государств (хотя бы бывшего Советского Союза) приехать в Минск на парад Победы.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - предлагал Лукашенко.

Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.

Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова.

Также Politeka писала, что Лукашенко нашел себе сразу двух женщин-фавориток, появились фото.