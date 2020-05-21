Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко намерен подавать в суд на президента Украины Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, слова градоначальника передал журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.

Причиной такого решения Бондаренко стало заявление президента Украины на последней пресс-конференции.



"Подам в суд против Зеленского, мои юристы готовят иск за ложь, мы будем требовать извинений. Никаких процессуальных действий против меня не проводится. Меня и команду мэрии не вызывают на допросы, не проходят обыски, не требуют документы. Недавно Зеленский передавал мне "привет", неужели он имел в виду эту глупость на пресс-конференции?", - отметил он.

Кроме того, Бондаренко пригласил Зеленского, чтобы тот "тщательнее изучил обстановку в стране".

"Президент окончательно оторвался от реальной жизни, видимо, получает информацию из инстаграма или ВКонтакте, или что он там читает. Президенту надо тщательнее изучать обстановку в стране, пусть приедет в Черкассы", - заявил он.

Также мэр уверен, что "Слуга народа" не имеет никаких шансов на местных выборах "после лжи о велюровом карантине".

Стоить отметить, что суд принял окончательное решение о досрочной отмене карантина в Черкассах.

По решению Черкасского окружного административного суда, ограничительные меры в городе должны продолжить действовать, как и на всей остальной территории Украины. Таким образом, суд поддержал Черкасскую ОГА в противостоянии с горисполкомом, который ранее решил досрочно ослабить карантин.

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