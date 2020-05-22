Співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін стверджує, що до холдингу українських медіа, які контролює кум президента Росії Володимира Путіна [ймовірно, йдеться про Віктора Медведчука — ред. ], упродовж найближчих кількох тижнів приєднається великий український холдинг

Про це Амелін написав на своїй сторінці у Facebook, пише thepage.ua.

Но есть плохие новости. Инсайд. К холдингу украинских медиа, контролируемых кумом Путина, ближайшие пару недель... Gepostet von Anatoliy Amelin am Donnerstag, 21. Mai 2020

«Власникові холдингу, крім приємного цінника, дають доступ на російський ринок труб і дуже хороші кредитні умови у російському банку, який публічно увесь час доводить, що він нібито не російський. Хто це – здогадайтеся самі [йдеться про StarLightMedia Віктора Пінчука — ред. ]», — написав співзасновник Ukrainian Institute for the Future.

У коментарях Амелін уточнив, що йдеться про продаж StarLightMedia. Умови зміни бенефіціарів вже обговорюються.

Контекст. Ще близько року тому перший заступник головного редактора Олег Гавриш у своїй колонці писав, що з початку 2019 року Пінчук шукає того, хто б купив «Інтерпайп», за який він розраховує отримати мільярд доларів США, а також банк «Кредит Дніпро».

Пізніше стало відомо, що бізнесмен Олександр Ярославський купує банк «Кредит Дніпро», який належить Пінчуку. Ця інформація підтвердилася, адже Ярославський офіційно подав до Нацбанку пакет документів для купівлі банку, а ще раніше угоду дозволив Антимонопольний комітет.