Новая пресс-конференция Владимира Зеленского наглядного показала, что у президента нет четкого плана дальнейшему развитию Украины

Как передает Politeka.net, на это в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» обратил внимание ее ведущий Игорь Лесев. Журналист отметил, что президент чрезмерно кичится своим рейтингом и уже задумывается о втором сроке.

При этом Лесев отметил, что за год правления нового президента в Украине ничего не изменилось: не было ни обещанных посадок, ни достижения мира на востоке. Однако, по мнению ведущего, главная проблема главы государства даже не в этом, а в том, что у него нет четкого дальнейшего плана действий.

«Зеленский просто предлагает нам наслаждаться, что он не Порошенко. И делает очень странные выводы. Он убеждает нас, что если бы не его участие в президентской гонке – президентом был бы второй раз Порошенко. Но это абсолютная неправда. У Порошенко во втором туре выигрывал кто угодно… Зеленский сравнивает себя с жуликом планетарного масштаба. И искренне гордится тем, что он не такой грязный», - подчеркивает Лесев.

Он также добавил, что даже после смены Порошенко Украина продолжает жить по его лекалам, «только с веселой музыкой».

«И даже очередной залет Порошенко с Байденом ни к чему не приведет. Мы ведь это знаем, Зеленский это знает, Порошенко это знает. Никакого свежего ветерка. Все то же тухлое болото», - подытожил ведущий.

Напомним, новая внешность Порошенко произвела фурор, на новых кадрах не узнать: «Заплатил тысячи евро за…».

Как сообщала Politeka, нестабильный Зеленский наговорил украинцам лишнего: "Нельзя назвать бедными".

Также Politeka писала, что Зеленский сравнил себя с Порошенко и отказался выносить обещанный приговор: "я уважаю...".