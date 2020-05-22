Экс-президент, нардеп Петр Порошенко удивил изменением внешности
Несколько дней назад после появление в сети записи телефонного разговора Порошенко с Джо Байденом, вице-президентом США, экс-президент опубликовал видео, в котором прокомментировал ситуацию.
При этом многие украинцы обратили внимание на значительные изменения во внешности Порошенко. Прежде всего, бросилось в глаза, что он прилично сбросил вес и даже помолодел.
Если вспомнить президентские годы Петра Алексеевича, то он часто выглядел очень усталым с мешками под глазами. От такого вида возникало ощущение его болезненности.
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При этом близкий к экс-президенту источник как то рассказывал, что Порошенко пренебрегает всеми советами врачей относительно здорового питания, пишет Hyser со ссылкой на СМИ.
"Ему нужна специальная диета, и врачи настаивают на этом. Но никакой речи о правильном питании нет. Петр Алексеевич злоупотребляет напитками энергетиками типа Red Bull, в составе которых уйма сахара. Горстями пьет витамины и пилюли для поддержания сил. Это же ненормально", - рассказал источник в окружении Порошенко.
Теперь же СМИ пишут, что в марте политик провел неделю в испанской клинике SHA Wellness, где прошел курс детоксикации. Специалисты утверждают, что за период отдыха он сбросил от 10 до 20 килограммов.
В лечение Порошенко входили косметические процедуры по омоложению, курс лекций и тренировок, а также программа по снижению веса, основанная на макробиотической диете (сбалансированное питание, принцип которого основан на идеях даосизма, — Ред). За такой курс, согласно данным СМИ, Порошенко заплатил 3600 евро, и это без проживания и питания.
Напомним, Зеленский сравнил себя с Порошенко и отказался выносить обещанный приговор: "я уважаю...".
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал, что будет после тайного разговора Порошенко с Байденом.
Также Politeka писала, что Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись.