Силовики рассматривают сразу три версии гибели нардепа Валерия Давыденко в Киеве

Об этом в комментарии журналистам озвучили источники в правоохранительных ведомствах, передает Апостроф.

Версии трагедии, которая произошла в Киеве, 23 мая, следующие: самоубийство, доведение до самоубийства и убийство, инсценированное под суицид.

"Основной версией полиции сегодня является доведение до самоубийства. Об этом говорят многие детали, прежде всего данные видеозаписи, которая постоянно велась в офисе нардепа. Можно видеть, как он ходит по офису, заходит в санузел и оттуда больше не выходит. Далее появляется уборщица, которая и вызвала правоохранителей", - рассказывает осведомленный собеседник журналистов.

В окружении парламентария не верят, что Валерий Давыденко мог совершить самоубийство. Знакомые утверждают, что нардеп по эмоциональным или иным причинам застрелится в своем офисе.

"Он боец, привык всю жизнь преодолевать трудности, он не сдается перед деловыми или политическими проблемами и точно не покончит с собой по этой причине. У него прекрасная семья, умная и красивая жена, с которой у них были прекрасные отношения, и две любимых дочери - красавицы. Он счастливый отец и муж, успешный бизнесмен и политик, самоубийство - это точно не о нем", - утверждает человек, который очень хорошо знал погибшего Валерия Давыденко.

Силовики также выяснили, что накануне гибели Валерий Давыденко запланировал важную встречу и отключил свой мобильный телефон.

"Вообще телефон в этой ситуации может прояснить многие детали, но его пока не обнаружили. Есть пустая бутылка алкогольного напитка, но говорить о том, кто и когда ее выпил, и был ли нардеп в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти еще рано", - добавил осведомленный источник в комментарии журналистам.

Стоит также отметить, что покойный нардеп Валерий Давыденко неоднократно занимал крупные суммы. Как говорится в его личной декларации, парламентарий дал в долг дважды – первый раз $0,5 млн, а второй — $1 млн. Но о возврате средств в документе не говорится.

Валерий Давиденко также задекларировал квартиры, дома, офисы в Киеве и Черниговской области, а также земельные участки. У него есть люксовая коллекция дорогих часов.

Более того, украинский политик был ценителем оружия: он владел охотничьим ружьем Krieghoff, нарезным карабином 716 Patrol BLK 16, карабином Blaser R8 и наградным пистолетом Glock, из которого был совершен роковой выстрел.

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