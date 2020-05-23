В сети раскрыли первые детали о загадочной гибели украинского парламентария, тело которого нашли в собственном офисе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции», - отметил он.

В то же время Геращенко уточнил, что на месте инцидента сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия по выяснению причины гибели народного депутата.

«Полицией и прокуратурой буду проверяться все возможные версии произошедшей трагедии», - уточнил он.

Обратим внимание, что тело политика в туалете офиса обнаружила уборщица. Давыденко сидел в кресле, а на полу лежал наградной пистолет. Сейчас полиция занимается камерами, которые могли заснять возможного преступника.

Как сообщалось ранее, в сети рассказали о трагедии прямо в офисе одного из народных депутатов в Киеве. Инцидент произошел в субботу, 23 мая.

"В офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении Телеграм-канала, ссылающегося на нардепа Илью Киву.

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