Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) отложила принятие решения по совместной жалобе группы «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины», требующих ввести пошлины в отношении поставок дизельного топлива и сжиженного газа из России.

Как передает Знай.юа, в официальном пресс-релизе МКМТ по итогам заседания 22 мая, одним из вопросов которого должно было быть рассмотрение жалобы на импорт российского ДТ и СУГ, отсутствует какое-либо упоминание об этом расследовании.

По данным сразу нескольких источников enkorr, близких к работе Межведомственной комиссии, этот вопрос в последний момент сняли с повестки дня. Было решено отложить его рассмотрение до следующего заседания, дата которого еще не определена.

Это решение принято под давлением народных депутатов и лоббистских групп, считающихся близкими к лидеру группы «Приват» Игорю Коломойскому.

За день до заседания комиссии ряд депутатов, в частности Александр Дубинский (СН), развернули медиа-кампанию против замминистра экономики-торгового представителя Тараса Качки, который также является замглавы МКМТ и играет ключевую роль в этом органе. Среди прочего депутаты, близкие к группе «Приват», начали обвинять Т.Качку в «подыгрывании стране-агрессору», «содействии российскому импорту» и «уничтожению отечественного товаропроизводителя».

В медиа-кампанию были вовлечены и СМИ, принадлежащие группе «Приват». Вечером 22 мая в эфире телеканала «1+1» вышел сюжет под названием «Россия начинает новую топливную войну против Украины», где со ссылкой на министра экономразвития Игоря Петрашко утверждалось, что окончательное решение по пошлинам отложено на две недели.

Отметим, что предварительное заседание МКМТ по рассмотрению совместной жалобы «Привата» и НАК «Нафтогаз Украины» состоялось еще в марте 2020 г. Тогда комиссия, не увидев оснований для начала расследования, предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Окончательное решение по этой жалобе должно было выноситься 22 мая. Проект решения, выдержки из которого были обнародованы в эфире «1+1», предусматривал отказ в начале расследования и введении пошлин.

Как сообщал enkorr, жалоба о проведении расследования в отношении импорта ДТ и СУГ из России была подана 21 февраля 2020 г.

ПАО «Укртатнафта», «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча», контролируемые группой «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины», запросили немедленного введения пошлин 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24 п. п. — с 8,46% в 2020 г. до 25,4% с 1 января 2024 года. Такие ставки привели бы к полной остановке поставок топлива из Российской Федерации.

Поводом для введения пошлин, по мнению заявителей, является механизм обратного акциза, который применяется в РФ для регулирования цен на бензин и ДТ на внутреннем рынке.

Суть этого механизма в том, что если мировые цены на нефть высокие, федеральный бюджет выплачивает компаниям часть премии, которую российские нефтяные компании теряют, не поднимая цены на внутреннем рынке. В обратном случае, если цены на бензин на внутреннем рынке РФ выше экспортных, нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Этот механизм не имеет отношения к стимулированию экспорта топлива.

Кроме этого, само заявление украинских НПЗ содержит массу неточностей и противоречий. Например, тот же «обратный акциз» в РФ был введен только с 1 января 2019 г., в то время как заявители утверждают, что ущерб от него причиняется последние три года.