Андрей Пальчевский и Виталий Кличко оказались в списке фаворитов, которые борются за кресло мэра Киева

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на результаты свежего социсследования, которое было проведено в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года ОО "Центром общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

В ходе соцопроса выяснилось, что действующего городского голову Киева готовы поддержать 19,1% местных жителей (среди тех, кто определился, 23,9%); самовыдвиженца Андрея Пальчевского хотят видеть городским головой 18,1% опрошенных (среди тех, кто определился - 22,6%).

По результатам социсследования, ТОП-5 фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева сформировалась следующим образом:

1. Виталий Кличко - 19,1%

2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%

3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.

По словам экспертов, рейтинг действующего мэра Виталия Кличко упал на 5%, а результат журналиста-самовыдвиженца Андеря Пальчевского, наоборот, вырос на 5%. Таким образом, они почти сравнялись в заочной борьбе за кресло мэра на предстоящих местных выборах.

Как утверждает социолог Николай Спиридонов, рейтинг Виталия Кличко прогнозировано обвалился: "Кличко во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза. Он пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров". Он также добавил, что рейтинг действующего мэра мог рухнуть из-за ежедневных брифингов, на которых Кличко пиарится.

"До выборов остается пять месяцев и позиции действующего мэра достаточно шаткие. В спину ему дышит самовыдвиженец Андрей Пальчевский, и отстает на неполных 2%. По сути, Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив", - объяснил Спиридонов феномен роста рейтинга журналиста-самовыдвиженца.

Социологи не обошли стороной и падение рейтинга "Слуги народа". По их словам, на этом фоне резко упали рейтинги возможных кандидатов от президентской партии, поэтому Николай Тищенко и Александр Ткаченко не попали даже в ТОП-5 главных фаворитов.

Ранее мы рассказывали, как Андрей Пальчевский поставил на место Ирину Фарион. В частности, журналист назвал хамством выпады в адрес президента Владимира Зеленского экс-нардепа от партии "Свобода".

«Посмотрел вчера по телевизору в программе «Большой Львов» выступление некой Фарион. Посмотрел выступление около дома президента и на Майдане. Вы знаете, я мужчина, похоже, я не представляю, как можно терпеть слова, типа «чмо», «жаба», «урод», «оно». И все это направлено в адрес Владимира Зеленского. Как вы знаете, я сам даю прикурить Владимиру Зеленскому.

В том смысле, что его можно критиковать, и нужно критиковать. Но, оскорблять человека от «жабы» до "урода", до всего того, что сказала Фарион. Филолог. Она сказала: «Я ж филолог». Тут, вы понимаете, даже мат звучит приятней. Сказать: «Твою мать, Володя». Это не так обидно, как называть его «жабой», «истота», «чмо» и всеми словами», - указал он Фарион на главные ошибки.

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".