Украина оказалась на грани настоящей катастрофы из-за олигархов

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал журналист Андрей Пальчевский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Я думаю, что цвет осени будет не желтый, а красный. Потому что опубликованные данные говорят о том, что количество бедных у нас вырастет почти в два раза до 44%. Это значит, вместе с этим вырастут настроения… и главным словом будет - перераспределение. Честное перераспределение», - заявил он.

При этом Пальчевский отметил, что если не избавиться от олигархической системы, то Украина просто не сможет существовать.

«Понятно, что олигархическая модель, которую, видимо, закончит Зеленский…. Она видимо развалится. Украина видимо не сможет существовать в олигархическом режиме, когда у 57% все богатство Украины. И как раз станет вопрос о земле. В том виде, в котором он стоял, хотя бы, возврат статус-кво. Далее – референдум. И далее – достойное перераспределение народного богатства – земли, каждой семье, а нет, как это будет сделано сейчас», - заявил журналист.

Также Пальчевский предвидит, что поднимется вопрос национализации.

«Мне кажется, украинцы будут готовы к национализации стратегических отраслей. Потому что, вы понимаете, олигархические режимы всех запугивают словами: «Забрать и поделить». Да у нас, у большинства забирать нечего, делить тем более нечего, А вот то, что они в свое время забрали и между собой поделили, мне кажется, потребует национализации... Иначе у нас не 44%, а 94% будет нищих людей», - заявил он.

Пальчевский озвучил свое видение решения проблемы.

«Как вы знаете, все революции обычно происходят после воин и болезней. И Украина не исключение… Хотелось бы понять, куда украинский народ должен идти. Мне кажется, он должен идти по пути правильного перераспределения богатств. Для этого должен быть создан социальный механизм, социальные партии, если хотите, народное согласие и, кстати народный мандат на подобного рода действия», - подытожил журналист.

о справедливости... о справедливости... Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 18. Mai 2020

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