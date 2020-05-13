Премьер-министр Денис Шмыгаль разочаровал украинцев еще больше, чем его предшественник
Как сообщает Politeka.net, об этом в своем видеообращении на Facebook заявил телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть, доскролльте до конца).
Он едко прокомментировал конфуз Дениса Шмыгаля на заседании Верховной Рады. Премьер не смог ответить на вопрос депутатов о том, когда в Украине появятся новые рабочие места.
"Засел парламент этот, будь он неладен. Как бы всех их посадить? Вот просто взять всех и посадить, как картошку. У премьер-министра Шмыгаля, который, похоже, еще слабее, чем предыдущий "киндер-сюрприз", спрашивают: "А когда будет 500 тысяч рабочих мест?". Он делает паузу и говорит: "Я не знаю, что ответить". А я не знаю, что сказать уже", - возмутился Андрей Пальчевский.
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Журналист обратил внимание, что премьера поставил на должность Владимир Зеленский. Однако правительство не оправдывает ожиданий.
"Потому что этих людей приводит за ручку президент страны Владимир Зеленский, ставит и говорит: вот Шмыгаль, он - прекрасен, сейчас я добавлю к нему Саакашвили, и эта сладкая парочка поведет нас к светлому будущему. Вот Алеша, киндер-сюрприз, Гончарук - он прекрасен, лучшие рекомендации из гей-клубов, и мы поведем вас к счастливому будущему", - иронизирует телеведущий.
Андрей Пальчевский уверен, что всем представителям действующей власти грозит тюрьма. Он предложил сажать чиновников на пожизненный срок.
"У меня вопрос: они думают, что украинцев можно вообще смешать с дерьмом? Они думают, что их не посадят? Я вам говорю, следующая власть, которая придет, будет заниматься одним, 100% - она посадит всех сегодняшних. И сажать их нужно пожизненно в назидание потомкам. Вот такое у меня парламентско-президентское послание и тем, и другим", - подытожил Андрей Пальчевский.
Напомним, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать".
А еще Politeka писала, что Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".
Также Politeka сообщала, что Пальчевский сделал заявление: "Во всем мире карантин менее агрессивный, чем в Украине и деньги у людей есть. Кто в этом виноват?".