Премьер-министр Денис Шмыгаль разочаровал украинцев еще больше, чем его предшественник

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем видеообращении на Facebook заявил телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть, доскролльте до конца).

Он едко прокомментировал конфуз Дениса Шмыгаля на заседании Верховной Рады. Премьер не смог ответить на вопрос депутатов о том, когда в Украине появятся новые рабочие места.

"Засел парламент этот, будь он неладен. Как бы всех их посадить? Вот просто взять всех и посадить, как картошку. У премьер-министра Шмыгаля, который, похоже, еще слабее, чем предыдущий "киндер-сюрприз", спрашивают: "А когда будет 500 тысяч рабочих мест?". Он делает паузу и говорит: "Я не знаю, что ответить". А я не знаю, что сказать уже", - возмутился Андрей Пальчевский.

Журналист обратил внимание, что премьера поставил на должность Владимир Зеленский. Однако правительство не оправдывает ожиданий.

"Потому что этих людей приводит за ручку президент страны Владимир Зеленский, ставит и говорит: вот Шмыгаль, он - прекрасен, сейчас я добавлю к нему Саакашвили, и эта сладкая парочка поведет нас к светлому будущему. Вот Алеша, киндер-сюрприз, Гончарук - он прекрасен, лучшие рекомендации из гей-клубов, и мы поведем вас к счастливому будущему", - иронизирует телеведущий.

Андрей Пальчевский уверен, что всем представителям действующей власти грозит тюрьма. Он предложил сажать чиновников на пожизненный срок.

посадить!!! как картошку?!! посадить!!! как картошку?!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 13. Mai 2020

"У меня вопрос: они думают, что украинцев можно вообще смешать с дерьмом? Они думают, что их не посадят? Я вам говорю, следующая власть, которая придет, будет заниматься одним, 100% - она посадит всех сегодняшних. И сажать их нужно пожизненно в назидание потомкам. Вот такое у меня парламентско-президентское послание и тем, и другим", - подытожил Андрей Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать".

А еще Politeka писала, что Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".

Также Politeka сообщала, что Пальчевский сделал заявление: "Во всем мире карантин менее агрессивный, чем в Украине и деньги у людей есть. Кто в этом виноват?".