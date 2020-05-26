Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на запланированный допрос в Государственное бюро расследований, но зато засветился в другом месте, удивив новой внешностью

Порошенко должны были допрашивать как свидетеля по делу о контрабанде коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Но вместо того, чтобы давать разъяснения правоохранителям, экс-гарант отправился на открытие выставки с теми же картинами. Он объявился в столичном музее Ивана Гончара, принадлежащем его жене Марине Порошенко.

Бывший президент изумил своим видом в музее - в осунувшемся и сильно похудевшем Петре Алексеевиче трудно узнать прежнего, времен его каденции. Кадры с ним облетели сеть. Украинцы не удержались, чтобы не обсудить "нового" Порошенко.

"Порошенки, вы ещё красивее оба стали, отдохнули, выспались..."; "Похудел! Нервничал наверно!", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, журналистам удалось раскопать, с чем связаны такие резкие изменения внешности Порошенко. Появилась информация, что в марте политик находился неделю в испанской клинике SHA Wellness, где прошел курс детоксикации. Специалисты утверждают, что за период отдыха он сбросил от 10 до 20 килограммов.

В лечение Порошенко входили косметические процедуры по омоложению, курс лекций и тренировок, а также программа по снижению веса, основанная на макробиотической диете. За такой курс, согласно данным СМИ, Порошенко заплатил 3600 евро, и это без проживания и питания.

Напомним, Зеленский сравнил себя с Порошенко и отказался выносить обещанный приговор: "я уважаю...".

Также Politeka писала, что Порошенко похвастался повышением тарифов на 100%, скандальная запись.