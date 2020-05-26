Акция «Стоп-реванш», которая прошла на Майдане 24 мая, наглядно показала, что Порошенко и его сторонники не могут быть альтернативой команде Зеленского

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Журналист обратил внимание на то, что на фоне провалов правящей команды и предстоящих выборов мэра Киева заметно активизировались сторонники бывшего президента, которые всеми силами стараются дискредитировать нынешнего главу государства.

Впрочем, по мнению Лесева, их акции лишь наглядно показывают, почему команда Порошенко не может быть альтернативой команде Зеленского.

«Вот даже с позиции украинского националиста. Ты считаешь, что Россия – твой враг. Но ты голосуешь за человека, который ворует на оборонке, и торгует с твоим врагом. А потом деньги выводит в офшор, чтобы не платить здесь налоги. С любой точки зрения порохобот – это диагноз», - отметил Лесев.

Он считает, что сейчас украинцам предлагают выбирать «между плохим и невыносимым». По словам журналиста, эта ситуация выгодна и «слугам народа», ведь на фоне прошлой власти их проколы не выглядят такими уж фатальными.

«Можно целый год ничего не делать. Не выполнить ни одного своего предвыборного обещания. Проголосовать с теми же порохоботами синхронно за рынок земли. Не посадить ни одного коррупционера. Назначать каких-то проходимцев министрами и даже премьер-министрами… А потом вытянуть на площадь шапито Порошенко и напомнить, что было в стране до Зеленского. И всё! Люди вынуждены будут согласиться, что невыносимо – это хуже, чем плохо», - подытожил Лесев.

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