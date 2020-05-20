Украинский журналист Андрей Пальчевский подвел итоги пресс-конференции Владимира Зеленского в первую годовщину президентства

Свои выводы он озвучил в эфире Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Я посмотрел выступление по поводу первой годовщины и понял, что нам грозит девять таких годовщин у президента Зеленского, который сегодня вдруг заявил, несмотря на обещания предыдущие, о том что он собирается на второй срок. Это главное, что я вынес», - отметил журналист.

Пальчевский уверен, что Зеленскому предоставляют неправдивую информацию о его рейтинге.

«Он же приходит и говорит: «У меня 40 или 50% процентов поддержки населения». Ну дальше мы все впадаем с вами в ступор. Мы прекрасно знаем, что у него нет 10% поддержки населения, а ему кто-то приносит вот эту вот глупость, и естественно тут же хочется на второй срок. Я думаю, что после заявления, что он пойдет на второй срок, половина от тех, кто верил в него, отклеится. Это абсолютно ясно», - заявил журналист.

Пальчевский добавил, что команда Зеленского сейчас делает все, чтобы удержать власть.

«Я вам давно говорил, что они начали работать на удержание власти. Это абсолютно очевидно. Быстро пришел аппетит во время еды», - подытожил он.

Напомним, Пальчевский предупредил о грядущей катастрофе: «Украина, видимо, не сможет существовать».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".