Журналист Андрей Пальчевский раскритиковал Кабмин за "качели" с ограничениями на карантине

Как сообщает Politeka.net, он посвятил этому новый видеоролик на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Андрей Пальчевский обратился к жителям Киева и крупных регионов Украины, в первую очередь, Львовской и Днепропетровской области. Он возмутился, что глава Минздрава Максим Степанов быстро изменил решение по ослаблению карантина.

"В Киеве в 9:51 министр здравоохранения говорит о том, что нельзя ослаблять карантин, все будет по прежнему, через два часа, видимо, после того, как было давление, инцидентность, это заболеваемость на 100 тысяч человек, резко опустилась с 15 до допустимой 11.7", - заявил журналист.

По его словам, правительство ловко подтасовывает информацию и водит за нос главу государства. Андрей Пальчевский обратился к Владимиру Зеленского, чтобы раскрыть ему глаза на подчиненных:

"Точно так же манипулируются все данные, которые передаются нашему президенту, который назвал нас мастерами спорта по борьбе с вирусом. Владимир Александрович, если у нас и есть мастера спорта - то это по вливанию вам в уши, по прыжкам в сторону от правды.

Телеведущий обратил внимание, что украинцы устали от карантина, но вместо помощи получают от представителей власти неприятные сюрпризы. Андрей Пальчевский подчеркнул, что работающим людям необходим не только наземный транспорт, но и метро. Он добавил, что там можно сделать все необходимые меры безопасности.

так карантин или на работту???? Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 23. Mai 2020

"Люди утомились. Надо понимать, что для людей важнее: здоровье или работа. Не можете заплатить деньги, выпихиваете людей на улицы - так и скажите. Но если вы заставляете работать, хоть дайте транспорт. Нашли что закрыть в Киеве - метро. Его если правильно организовать - это был бы самый безопасный вид транспорта. Я считал людей в автобусах, тролейбусах - там как сельди в бочке. Я уверен, это по всей Украине", - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за слов о втором сроке: «Быстро пришел аппетит во время еды».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского о расплате за провал Шмыгаля: "Думают, что их не посадят".

Также Politeka писала, что у Зеленского возникли серьезные проблемы, Пальчевский выдал подробности: "Он с ними не справится".