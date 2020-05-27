ЧП с известным украинским политиком Геннадием Москалем произошло в прямом эфире - предположительно у него случился инсульт

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что инцидент произошел в сегодняшнем эфире телеканала NewsOne, где Геннадий Москаль был в качестве гостя.

Во время общения с ведущими у Геннадия Москаля начали закатывались глаза, а потом он начал шататься.

"Я в эту команду аферистов не собираюсь идти", - сказал Москаль, а на уточняющий вопрос ведущего уже не смог ответить. Под командой аферистов, вероятно, подразумевается команда президента Владимира Зеленского.

Телеканал прервал картинку, однако сотрудники, которые вызывали бригаду скорой помощи, заявили, что у Геннадия Москаля якобы инсульт.

"Спросил у ведущей Newsone, коллеги Елены Кирик о состоянии Москаля. Говорит, срочно забрала скорая, диагноз пока не подтвердили", - сообщил в своем Telegram-канале журналист Макс Назаров.

Ранее мы рассказывали о том, что экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль решил уйти от своего покровителя Петра Порошенко.

В частности, политик решил покинуть партию «Солидарность», написав соответствующее заявление.

Как сообщается на официальном сайте, политик подал заявление в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Помимо этого, Москаль тогда решил снять с себя полномочия главы Закарпатской региональной организации партии.

«Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», — говорилось в заявлении политика.

Напомним, умер известный соратник Порошенко: «был большой шишкой», все подробности.

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