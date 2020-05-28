Все решится уже в этом году

Президент РФ Владимир Путин жаждет разделить Украину уже в 2020 году

Об этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал изданию "Факты", передает Politeka.net.

По словам генерал-лейтенанта, Путин и российский Генштаб весь 2019 год стремились заставить Украину пойти на сделку с боевиками "Л\ДНР". В Кремле хотели, чтобы Киев подписал выгодное для России соглашение. Но ни дипломатические, ни экономические меры не принесли желаемого результата, ведь украинцы стали практически независимыми от страны-агрессора. Как отметил Игорь Романенко, у России остался единственный выход - решить вопрос силой.

"Такое уже случалось, когда после вооруженной агрессии со стороны РФ Украина вынуждена была подписывать договоры, выгодные Путину. Так, например, было после Иловайска в августе 2014 года, когда в котле погибло большое количество украинских военных. После Дебальцево в феврале 2015 ситуация была еще хуже", - заявил украинский военный.

По информации Романенко, этой весной россияне планировали снова надавить на Украину и поставить ультиматум: "Вы за неделю должны принять все законы, которые нас устраивают, в противном случае будем продолжать военную агрессию". Более того, РФ могла ввести войска, чтобы создать новые "республики" под руководством Москвы.

"Скорее всего, могли разделить нашу страну по Днепру для того, чтобы попытаться еще раз создать так называемую „Новороссию“. А потом, дескать, вы кувыркайтесь, как хотите", — заявил генерал-лейтенант.

В итоге, как сообщает Романенко, Украина была бы вынуждена согласиться на разведение войск в ходе Минских переговоров. Однако Путину помешала эпидемия китайского вируса - из-за нее планы не удалось довести до конца.

"Насколько мне известно, Путину хотелось в этом году завершить свое победоносное шествие по Украине и Прибалтике к параду Победы", — подчеркнул Романенко.

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