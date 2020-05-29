Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина планирует сделать с так называемыми администрациями "ДНР" и "ЛНР"



Он заявил, что так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы сразу после перехода контроля над оккупированные частью Донбасса к украинской стороне. По его словам, Украина вообще не собирается вести переговоры с "республиками".

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ATR.

Также он добавил, что никаких перспектив так называемые "Л/ДНР" в будущей системе решения конфликта вокруг Донбасса не имеют. Ведь после выведение российских войск и восстановления контроля над границей у них не может быть никакого будущего в Украине.

"Украина не будет вести разговоры с администрациями "Л/ДНР", соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где этой оккупационной администрации быть... Ответ — нигде", — отметил украинский министр.

Также ранее сообщалось, что вице-премьер Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Украина имеет все шансы вернуть Крым и оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Он считает, что первым в орбиту Украины вернется именно Донбасс. Если Крым – это «наземный авианосец», который России стратегически нужен для присутствия в Черном море, то с ОРДЛО все иначе.

Напомним, Рыбчинский объяснил, как конфликт с Россией пошел на пользу украинцам.

Как сообщала Politeka, жители "ДНР" взбунтовались, пытаясь "прорвать" границу.

Также Politeka писала, что украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.