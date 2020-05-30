Экс-президенту Петру Порошенко не избежать наказания, а, возможно, и тюрьмы

Такой прогноз для "Главреда" сделал астролог Влад Росс, предсказавший в свое время победу Владимира Зеленского на выборах.

Специалист уверен, что пятый президент Украины на данный момент имеет иммунитет.

"Согласно моим сведениям, есть некий пакт, договоренность: Украине выделят новый транш МВФ, только если она примет "банковский закон" и закон о рынке земли, что уже сделано, а также если Порошенко будет оставаться на свободе. Так что такой договоренностью и требованием Запада он пока что защищен", – отметил астролог.

В то же время Росс утверждает, что так продолжится не долго, ведь звезды отвернутся от Порошенко.

"У Порошенко уже прослеживается опасная тенденция, которая, в конечном итоге, неминуемо приведет к тому, что он будет вынужден сбежать из Украины. Осенью в его гороскопе включится дом заграницы: Луна будет между Сатурном (что связано с тюрьмой) и Плутоном (что связано со сжиганием мостов) – в доме заграницы", - отметил он.

Также астролог уверен, что экс-президенту в таком случае уже не поможет ничего.

"Такое положение планет в гороскопе говорит о том, что человек будет вынужден бежать. И никакие договоренности, никакая защита Запада его не спасет – к тому моменту появятся настолько весомые и неопровержимые доказательства нарушений закона Петром Порошенко, что просто невозможно будет оставить все, как есть, и не посадить его", - уверяет специалист.

Но Росс считает, что до тюрьмы дело не дойдет, так как Порошенко успеет улизнуть за границу.

"Побег может произойти после президентских выборов в США. У Порошенко 26 сентября, в день его рождения, включится крайне напряженный соляр, и где-то в конце 2020 года ему придется сбежать", – заключил он.

К слову, политолог Александр Кочетков ранее выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский при всем желании ничего не сможет сделать со своим предшественником Петром Порошенко.

"Поведение Порошенко – неявка на допрос в ГБР по картинам и одновременное проведение выставки – открытая демонстрация того, что он не боится уголовного преследования со стороны любых украинских силовиков – НАБУ, ГБР, Генпрокуратуры", - отметил эксперт.

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