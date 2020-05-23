Бывший президент Украины Петр Порошенко простился с близким соратником Анатолием Матвиенко

Как сообщает Politeka.net, лидер партии "Европейская солидарность" опубликовал фото с прощальной церемонии на своей странице в Facebook и поделился своими эмоциями после трагедии.

Накануне стало известно, что бывший народный депутат из «Блока Петра Порошенко» умер в 67 лет. 23 мая бывший глава государства побывал на похоронах, о чем отчитался в соцсети. Как можно заметить на фото, Петр Порошенко стоит в храме у гроба, на лице экс-президента - дизайнерская маска.

"Очень тяжелый день для тех, кто знал Анатолия Сергеевича Матвиенко. Сегодня мы провожаем его в последний путь и отдаем дань этому светлому человеку и его вкладу в развитие суверенного, независимого украинского государства" , - написал политик. - "Он был настоящим борцом и настоящим патриотом. Покойтесь с миром, Анатолий Сергеевич".

В 2005 году Анатолий Матвиенко возглавлял Совет министров Автономной Республики Крым. Он успел побывать соратником сразу двух президентов Украины: Виктора Ющенко и Петра Порошенко. В 2015 году нардеп отличился конфликтом с коллегой от «Радикальной партии» Андреем Лозовым, который тогда передвигался на костылях. Когда обстановка накалилась, Олег Ляшко лично оттаскивал своего депутата от члена "БПП".

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