Вслед за Владимиром Зеленским и премьер-министром о своих доходах за прошлый год отчитались сотрудники Офиса президента

Судя по декларациям чиновников, большинство из них - люди зажиточные. Так, к примеру, глава ОП Андрей Ермак является конечным бенефициаром 12 компаний. У него есть квартира в Киеве и автомобиль Toyota Camry 2015 года выпуска. На банковских счетах Ермак хранит более 27 тысяч гривен, а наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро. В своей декларации Ермак указал, что ему должны более 8 млн гривен лица из ООО "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".

Один из замов Ермака, Кирилл Тимошенко тоже имеет квартиру в Киеве, а также три гаража. В 2019 году он продал недвижимости на 1,75 млн гривен, а его жена за год получила почти 5 миллионов гривен дохода от бизнеса. Наличными Тимошенко хранит 690 тысяч долларов, 110 тысяч евро и 3,9 миллиона гривен. Интересно, что один отдых в ОАЭ обошелся Тимошенко в 357 тысяч гривен.

Семья замглавы ОП Юлии Ковалив владеет несколькими квартирами и домом, машинами и земельным участком. Наличкой Ковалив хранит около 120 тысяч долларов.

Еще один зам Юрий Костюк оказался скромнее своих коллег. Дома он хранит 12,5 тысяч долларов и 148,5 тысяч гривен. Вместе с женой он является владельцем квартиры в Киеве.

Роман Машовец, который также является замом главы ОП, задекларировал автомобиль жены HYUNDAI TUCSON 2016 года выпуска. Дома у него хранится 8 тысяч долларов наличкой.

Напомним, что Шмыгаль задекларировал космические суммы и особняк на миллион: чем еще богат премьер.

Как сообщала Politeka, украинцам показали реальные масштабы богатства Зеленского: "потратил 11,5 миллионов на...".

Также Politeka писала, что Разумков с женой похвастались своими богатствами, появился полный список: "Доход вырос в три раза".