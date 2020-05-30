Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував електронну декларацію за 2019 рік

Тоді він ще обіймав посаду голови Івано-Франківської ОДА. Декларація Шмигаля опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, все нерухоме майно Дениса Шмигаля зареєстровано у Львові, де у нього є великий будинок на 215 квадратних метрів, зареєстрований на дружину Катерину, який коштував у 2013 році понад 1 мільйон гривень.

Крім будинку, у Львові Шмигалів також мають гараж на 15 квадратів і дві земельні ділянки на 151 і 458 квадратних метрів.

У Кам'янці Львівської області також є нежитлове приміщення на 417 квадратів вартістю майже 5 мільйонів гривень. У Хоросниці Мостиського району – по земельній ділянці самого Шмигаля і його дружини. Кожна має по 2,2 тисячі квадратних метрів.

Їздить український прем'єр на кросовері Land Rover Discovery SPORT 2016 року. Зазначена вартість автомобіля складає 832 тисячі гривень.

У першій половині 2019 року Шмигаль продовжував працювати в компанії ДТЕК. Від дочірніх компаній Західенерго і Східенерго він отримав майже 3,16 мільйона зарплати.

На початку серпня 2019 року Шмигаль став головою Івано-Франківської ОДА, де пропрацював до лютого 2020 року. Крім того, як виявилося його зарплата за 5 місяців 2019 року на посаді глави області становить 229 тисяч 958 гривень.

Дружина глави уряду Катерина зарплату не декларувала, при цьому в 2019 році вона отримала від держави соціальні виплати на суму 25 тисяч 100 гривень.