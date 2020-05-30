Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков подав електронну декларацію за 2019 рік
Як передає Politeka.net, відповідні дані з'явилися в електронному реєстрі НАПК.
У порівнянні з 2018 роком, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков разом з дружиною за минулий рік збільшили свій дохід втричі.
Так, спікер Ради задекларував будинок площею 500 квадратних метрів під Києвом вартістю майже 3 млн гривень. Більш того, соратник президента володіє земельними ділянками, квартирами в Києві і області.
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Відзначився Разумков і любов'ю до дорогих автомобілів: загальна вартість його автопарку склала більше 2 мільйонів гривень. В його гаражах можна побачити Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року).
Всього за 2019 рік спікер заробив близько 178 тис. гривень, а його доходи від бізнесу і зарплата до обрання спікером Ради перевищили 1 млн гривень.
Також варто відзначити, що сім'я Разумкова володіє і бізнесом. На його дружину Юлію Чайку оформлена компанією "Бизнесінвестбуд". Також вона має контрольний пакет в "Интерінвест XXI століття" (кредитна організація) і третину в "Українській політконсалтинговій групі".
Доходи ж подружжя склали майже 4 мільйони гривень.
Сім'я воліє зберігати гроші в готівці: в декларації вказана сума 165 тис. доларів і понад 900 тис. гривень, а от на банківських рахунках - понад 130 тис. гривень і 1 325 євро.
Також варто відзначити, що Разумков позичив близько 1 млн доларів.
Раніше народний депутат від «Голосу» Святослав Вакарчук також подав декларацію про доходи за 2019 рік.
Нардеп і його сім'я показали українцям свої незліченні багатства, в їх володінні виявилося чимало майна.
Зокрема, Вакарчук і його співмешканка Ляля Фонарьова мають:
- три квартири в Києві;
- земельну ділянку на 598 м.кв. і будинок на 121 м.кв .;
- автомобіль Land Rover Range Rover;
- автомобіль BMW G32 640i xDrive;
- автомобіль BMW 528I.
Крім того, Вакарчук володіє значним портфелем цінних паперів різних підприємств: тільки на Стахановському заводі феросплавів у нього 1,150 мільйонів акцій.
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