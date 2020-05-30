Президент України Володимир Зеленський за день до закінчення терміну подання декларацій опублікував інформацію про доходи за минулий рік

Так, за минулий рік доходи глави держави і членів його сім'ї склали 28 602 468 грн. Податків вони сплатили на суму 3 мільйони 600 000 гривень. Декларація Зеленського була опублікована на офіційному сайті президента.

Наголошується, що з травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує зарплату виключно в Держуправлінні справами.

Зокрема на посаді президента за минулий рік він заробив 208 787 грн.

При цьому наголошується, що у дружини Зеленського Олени зарплата зросла. Зокрема, в 2019 році сім'я президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн.



Зеленський задекларував 4 мільйони 423 000 гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, сім'я президента здійснила продаж корпоративних прав всіх дванадцяти українських підприємств сім'ї Сергія Шефіра на суму 246 тисяч 144 гривні.



Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, зареєстрованих в Росії. Також президент позбувся корпоративних прав у закордонних компаніях Vilhar Holdings Limited і Aldorante Limited.



При цьому він продовжує залишатися власником великої кількості торгових марок. Так, в 2019 році були зареєстровані дві торгові марки Слуга народу на його ім'я.



Компанія PricewaterhouseCoopers провела в 2019 році оцінку кількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки Вечірній квартал становить 45,810 млн гривень. Вартість торгової марки Розсміши коміка склала 14,65 млн гривень. На підставі зробленої оцінки Зеленський отримав роялті від використання торговельних марок у сумі 548 000 гривень, тому його доходи порівняно з попереднім роком зросли.

Також сім'я Зеленських отримала 3 мільйони 200 тисяч гривень за надання в оренду квартири на території Великобританії. У 2019 році Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра в розмірі 5 млн гривень. Позика була повернута до кінця року.



Наголошується, що за минулий рік Зеленський витратив 11,5 млн гривень в якості внеску до виборчого фонду кандидата в президенти. На оплату консультаційних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тисяч 875 гривень.



Поїздка Зеленського в Султанат Оман оплачувалася за рахунок дружини. Відповідно до законодавства, витрати і угоди членів сім'ї не декларуються.

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