25 нардепов-миллионеров используют бюджетные деньги для оплаты аренды жилья в украинской столице

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины, проведя проверку деклараций нардепов. Как стало известно, в разгар карантина, в апреле 2020 года, 52 нардепа получили компенсацию на аренду жилья. Из них 25 человек являются миллионерами, а 19 депутатов принадлежат к фракции «Слуга народа».

Согласно закону, народные депутаты, у которых нет своего жилья в Киеве или в пределах 30 километров от границ города, имеют право на ежемесячную выплату компенсации. Сейчас это около 20 тысяч гривен. Эти деньги выплачиваются нардепам независимо от их финансового положения. Отметим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что депутаты могли бы обойтись без компенсации на аренду жилья, но похоже, коллеги по фракции его не послушали.

Как отметили в КИУ, в список миллионеров попали нардепы, у которых, согласно декларациям, есть денежные активы на сумму более 1 млн гривен. Среди тех, кто получает компенсацию засветились Александр Трухин (задекларировал 21,7 млн грн),

Артем Кунаев - 9,9 млн грн.

Степан Чернявский - 9,6 млн грн.

Павел Якименко - 9,4 млн грн.

Александр Салийчук - 8,6 млн грн.

Евгений Петруняк - 7 млн грн.

Алексей Ковалев - 6,9 млн грн.

Федор Вениславский - 6,8 млн грн.

Богдан Торохтий - 6,4 млн грн.

Андрей Костин - 4,8 млн грн.

Александр Аликсийчук - 4,3 млн грн.

Геннадий Касай - 4,1 млн грн.

Александр Горобец - 2,9 млн грн.

Анна Личман - 2,6 млн грн.

Артем Черноморов - 2,5 млн грн.

Максим Зуев - 2 млн грн.

Эдуард Прощук - 1,9 млн грн.

Дмитрий Налетов - 1,6 млн грн.

Елена Копанчук - 1,2 млн грн.

Если учитывать денежные активы жены, то в перечень депутатов-миллионеров попадает также скандальный нардеп Максим Бужанский.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что в апреле на компенсации было потрачено 1,2 млн гривен. Это бюджетные деньги, которые тратят депутаты-миллионеры в то время, как украинцы поголовно нищают из-за карантина и потери работы. В сети по этому поводу возникла бурная дискуссия.

«Так делали всегда и все депутаты Украины, ещё и помощь не стесняются выписывать...наверное на "сигареты" или девушек», - пишут пользователи сети.

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