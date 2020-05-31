Стало відомо, як змінився фінансовий стан п'ятого президента України, нардепа Петра Порошенка за 2019 рік
Порошенко задекларував за минулий рік 772 960 000 гривень доходів, повідомляє його прес-служба. У той же час екс-президент сплатив майже 188 мільйонів гривень податків.
Наголошується, що основну частку його доходів, а це близько 606 мільйонів, склали дивіденди, які не виплачувалися з 2014 року, і накопичена сума була отримана політиком лише в кінці 2018 - початку 2019 року з метою фінансування його передвиборчої кампанії.
Крім того, 33 мільйони 84 тисячі гривень Порошенко отримав від продажу акцій Міжнародного інвестиційного банку. Майже 16 мільйонів гривень складають відсотки за депозитами.
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Ще 6 мільйонів 185 тисяч гривень екс-президент отримав в якості компенсації моральної шкоди від компанії Бі-Бі-Сі - за поширення недостовірної інформації.
Що стосується витрат, то левова частка "перепала" передвиборчому фонду - 584 мільйонів 414 тисяч гривень.
Кількість компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Порошенко, в минулому році скоротилася до 28. Права кінцевого бенефіціара інших компаній передані і відображені в декларації сина екс-президента Олексія Порошенка.
У прес-службі політика відзначають, що в плані рухомого або нерухомого майна істотних змін у минулому році не відбулося.
Примітно, що за 2018 рік Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів, з них 336 тисяч гривень заробітної плати і більш 1,505 мільярда гривень дивідендів.
Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський задекларував за 2019 рік 28 602 468 гривень доходів (до речі, це в 27 разів менше, ніж його попередник Порошенко).
Наголошується, що з травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує зарплату виключно в Держуправлінні справами.
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