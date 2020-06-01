Андрей Пальчевский считает, что отсутствие наказания для Петра Порошенко является серьезным разочарованием для украинцев

Об этом известный украинский ведущий и кандидат на пост мэра Киева заявил в эфире «112 канала».

Он раскритиковал украинскую власть за то, что обещанная справедливость так и не восторжествовала, напомнив, что скоро в Украине состоятся выборы.

«Я не хочу киевлянам портить вечер, могу сказать, что в этом году есть такая возможность, будут выборы, надо отнестись к этому спокойно. Уже мы все прошли, драгуны проскакали с конскими хвостами, завгары с шапками пролетели, шоколадками пошуршал миллионер», - перечислил Пальчевский предыдущие выборы.

Он напомнил, как перед выборами в 2014 году в обществе активно обсуждали кандидатуру Петра Порошенко, веря в то, что богатому человеку не нужно воровать деньги у государства.

«Мы помним выборы, когда говорили: «Да что вы, он такой богатый, он воровать не будет». Это про Петра Алексеевича. Кстати мысль эта распространялась его людьми. А потом русская красавица, часть вторая. И им же никто не занимается. Самое большое разочарование в сегодняшней власти именно это. Что не была восстановлена справедливость. И не будет уже, это абсолютно ясно», - подвел итог Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине: «Все должно вернуться назад».

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского об ошибке, которая обернется катастрофой: «Удержать власть не удастся».

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы: «Киев на пороге больших перемен».