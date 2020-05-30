Журналіст Андрій Пальчевський розповів, як повинна працювати приватизація в Україні

В ефірі телеканалу 112 Україна він заявив, що приватизація не працює до тих пір, поки законом не передбачена зворотна націоналізація, передає Politeka.net. Його заява викликала оплески в залі.

«Якщо, наприклад, люди забрали якусь галузь, їм дали час, вони не впоралися. А у нас ніхто не впорався. Воно все має повернутися назад. Більш того, націоналізація зараз, якщо говорити серйозно, може проходити абсолютно відкрито, народним референдумом, про який казав Зеленський», - зазначив Пальчевський.

За його словами, все можна прописати і націоналізувати майно за умов компенсації.

«Чорт з ним, ми вже заплатимо компенсацію, ми можемо заплатити для дотримання законності, адже, де немає приватної власності, там править беззаконня. Це не я сказав, це Адам Смітт сказав. Вона повинна бути, але не просто тому, що ваш тато був керівником двох найбільших заводів в якомусь місті, і ви їх успадкували, або всі елеватори країни», - підсумував журналіст.

У цьому ж ефірі Андрій Пальчевський заявив, що перший посил президента про невдоволення його діями буде, швидше за все, восени, коли опозиційний рух почне отримувати.

Нагадаємо, що Зеленський не зміг виправдати сподівань, Пальчевський попередив про розплату: "До осені...".

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