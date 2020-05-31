Журналіст Андрій Пальчевський розповів, як уряд повинен був допомогти українцям на час карантину

На цю тему відомий український ведучий і політичний експерт висловився в ефірі «112 каналу».

Він розкритикував українську владу за те, що замість ПЛР-тестів для виявлення небезпечного китайського вірусу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пропонує проводити інші тести просто тому, що вони у нас є.

«Нам треба ПЛР робити, але апаратів у нас немає. Тому ми будемо робити інші і придумувати всяку дурню і це вкладати у вуха президента, що нам треба з'ясовувати, який у нас імунний статус…Будь-який рибалка знає, що таке антитіло. Раніше рибалка уявляв собі тіло. Тепер рибалка знає, що таке антитіло – ми домоглися свого», - пожартував Пальчевський.

Він підкреслив, що влада поки що так і не зробила правильних висновків про те, як керувати державою в умовах пандемії.

«Карантин повинен бути адаптивний. Повинні бути визначені так звані істотні галузі. Там люди повинні працювати і за ними треба стежити», - підкреслив журналіст.

Він також нагадав про те, що уряд має допомагати людям, які не можуть ходити на роботу: людям похилого віку, хворим з ускладненнями або дітям.

«Але для цього їм треба було виділити гроші, щоб вони, вибачте, не здохли з голоду. Треба було взяти і конкретно направити тим, хто не може ходити на роботу», - заявив Пальчевський.

Він також навів у приклад західні країни, де на час жорсткого карантину людям не надсилали рахунки за тепло, газ та квартплату.

Нагадаємо, Пальчевський розніс Зеленського, пояснивши, що потрібно українцям: «Перший посил президента буде восени».

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