Пострадал не только экс-президент, но и его сын

Активы нардепа Петра Порошенко в АО "Международный инвестиционный банк" сократились в 3,2 раза

Об этом стало известно с данных Нацбанка Украины.



По состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.



Чистый процентный доход банка за 2019 год сократился к аналогичному показателю за 2018 год на 2,9% – до 147,5 млн грн, а расходы на формирование резервов под ожидаемое обесценивание активов увеличились в 3,9 раза до 4,37 млн грн.

Денежные средства и их эквиваленты уменьшились в 10,6 раза, до 328,16 млн грн. Всего из банка за прошлый год забрали 6,5 млрд грн.

В Телеграмм-канале "Шептун" предположили, что это только начало для пятого президента Украины.

"Собственно, в скором времени мы увидим как Порошенко лишится всех своих бизнес-активов", - допустили автора канала.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко задекларировал за прошлый год 772 960 000 гривен доходов, сообщает его пресс-служба. В то же время экс-президент уплатил почти 188 миллионов гривен налогов.

Отмечается, что основную долю его доходов, а это около 606 миллионов, составили дивиденды, которые не выплачивались с 2014 года, и накопленная сумма была получена политиком лишь в конце 2018 - начале 2019 года в целях финансирования его предвыборной кампании.

Кроме того, 33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.