Активы нардепа Петра Порошенко в АО "Международный инвестиционный банк" сократились в 3,2 раза
Об этом стало известно с данных Нацбанка Украины.
По состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.
Чистый процентный доход банка за 2019 год сократился к аналогичному показателю за 2018 год на 2,9% – до 147,5 млн грн, а расходы на формирование резервов под ожидаемое обесценивание активов увеличились в 3,9 раза до 4,37 млн грн.
Денежные средства и их эквиваленты уменьшились в 10,6 раза, до 328,16 млн грн. Всего из банка за прошлый год забрали 6,5 млрд грн.
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В Телеграмм-канале "Шептун" предположили, что это только начало для пятого президента Украины.
"Собственно, в скором времени мы увидим как Порошенко лишится всех своих бизнес-активов", - допустили автора канала.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко задекларировал за прошлый год 772 960 000 гривен доходов, сообщает его пресс-служба. В то же время экс-президент уплатил почти 188 миллионов гривен налогов.
Отмечается, что основную долю его доходов, а это около 606 миллионов, составили дивиденды, которые не выплачивались с 2014 года, и накопленная сумма была получена политиком лишь в конце 2018 - начале 2019 года в целях финансирования его предвыборной кампании.
Кроме того, 33 миллиона 84 тысячи гривен Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 миллионов гривен составляют проценты по депозитам.
Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в прошлом году сократилась до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний переданы и отражены в декларации сына экс-президента Алексея Порошенко.
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